F1 Miami : Un intraitable Verstappen inaugure le palmarès du GP de Miami, double podium Ferrari

Malgré une 1ère ligne 100% Ferrari, c’est bien Max Verstappen qui a remporté le 1er Grand Prix de Miami de l’histoire dimanche en Floride, aux Etats-Unis. Une superbe opération pour le champion du monde en titre lors de cette 5e manche de la saison.

Vainqueur pour la troisième fois de la saison après l’Arabie Saoudite et l’Emilie-Romagne, le Néerlandais s’est imposé devant le leader du championnat du monde Charles Leclerc et son équipier chez Ferrari Carlos Sainz. Sergio Perez et George Russel complètent le Top 5, juste devant Lewis Hamilton.

Auteur du tour le plus rapide, Verstappen grappille 8 points sur Leclerc et revient à 19 unités de son rival avant le prochain rendez-vous de la saison, dans 15 jours en Espagne sur le circuit de Montmelo, en Catalogne.