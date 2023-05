F1 Miami – Sergio Perez veut plus que jamais jouer le titre : “Je dois garder Max sous pression“

Sergio Perez a fait le plein de confiance le week-end dernier du côté de Bakou. Le Mexicain a remporté la course sprint et les huit points qui vont avec, puis le GP du dimanche et ses 25 unités. De quoi revenir à six petites longueurs de son équipier Max Verstappen.



Perez peut-il jouer le titre ? Lui en est persuadé, mais le message radio de Christian Horner envers Verstappen n’a pas dû le ravir. Après le passage de la ligne d’arrivée, le boss du team déclarait à Max : “Checo a été chanceux avec la safety car, mais la saison est encore longue, ce sont des bons points pour l’équipe. “



Une chose est sure, Perez lui veut saisir cette opportunité unique : “Comment rester dans la bagarre avec Max ? En gagnant des courses ! C’est aussi simple que cela. Je dois garder Verstappen sous pression. “



La domination des Red Bull en course en termes de performance fait penser à la saison 2016 des Mercedes. Les deux flèches d’argent n’avaient pas vraiment de concurrence pour la victoire et une lutte interne qui s’était engagée entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg (l’Allemand avait remporté le titre). La saison actuelle présente des similitudes, reste à voir si Perez peut s’engager dans un face à face si intense face à son double champion du monde d’équipier. Du côté de la concurrence, Carlos Sainz pense que le Mexicain en est capable : “Pour le moment il prouve qu’il peut le faire en tout cas. C’est un battant et on voit qu’il est prêt à tout donner. C’est la chance de sa vie d’avoir une voiture qui lui permette de jouer le titre et de bénéficier d’un scénario où il ne doit battre qu’un seul adversaire. “