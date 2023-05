F1 Miami : Russell le plus rapide de la première séance d’essais libres

Place aux premiers tours de roue à Miami, cadre de la cinquième manche de la saison de F1.

Et c’est George Russell qui s’est montré le plus rapide de la première séance d’essais libres ce vendredi avec un meilleur temps réalisé en 1:30.125. Le pilote Mercedes devance son coéquipier Lewis Hamilton et Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) et l’autre Ferrari de Carlos Sainz complètent le top 5.

Une séance marquée par l’apparition d'un drapeau rouge à 25 minutes du terme, provoqué par la sortie de piste de la Haas de Nico Hulkenberg, qui glane le neuvième meilleur chrono.

La deuxième séance est prévue à 23h30 heure belge, tandis que les qualifications seront à suivre ce samedi à 21h55 sur Tipik.