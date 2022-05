F1 Miami : Russell le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres, Sainz dans le mur

Le nouveau circuit de Miami accueillait les vingt voitures pour une nouvelle heure d’essais libres ce vendredi soir. C’est George Russell (Mercedes) qui a livré le meilleur tour en 1 : 29 : 938 devant le vainqueur de la première séance, Charles Leclerc (Ferrari) et la Red Bull de Sergio Pérez.

Alors que Valtteri Bottas encastrait son Alfa Romeo plus tôt dans la journée, cette deuxième épreuve a livré plusieurs sorties de piste. Outre un tête à queue sans conséquences pour la Red Bull de Checo Pérez, c’est le malheureux Carlos Sainz qui provoque un drapeau rouge après avoir tapé sa Ferrari dans le mur. Peu en confiance ces dernières semaines, l’Espagnol s’était confié à notre micro sur sa spirale négative. "C’est important d’avoir le soutien de son équipe. Ce n’est pas le souci, je me sens bien, et encore plus depuis que j’ai prolongé. C’est normal d’avoir des spirales positives et négatives dans la vie d’un sportif. J’ai eu deux courses compliquées mais il y en a 23 sur toute la saison. Tout peut encore changer ". L’ancien pilote McLaren devra cependant se montrer solide mentalement pour inverser la tendance.