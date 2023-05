F1 Miami - Romain Grosjean vit le rêve américain : "Je suis très heureux ici"

La F1 pose ses valises aux États-Unis ce week-end, et plus particulièrement du côté de Miami. Forcément, un gratin de stars est présent en Floride pour prendre part à un Grand Prix que les spécialistes qualifient de "particulier".

Notre expert F1 Gaëtan Vigneron en a d'ailleurs profité pour tendre le micro à l’une de ces personnalités : Romain Grosjean. L’ancien pilote Haas nous donne de ses nouvelles, alors qu’il s’est exilé dans le pays de l’Oncle Sam en 2021 pour disputer le championnat IndyCar. "On est très heureux ici, il fait beau toute l’année. Les enfants apprennent l’anglais et l’espagnol, même si on parle toujours français à la maison !"

Après des dernières saisons compliquées en F1 au volant de sa Haas, le Français revit dans cette nouvelle discipline. "J’avais besoin de rejouer la gagne. On a déjà fait deux poles et deux deuxièmes places sur quatre courses. Désormais, on a un gros mois qui arrive avec l’Indy GP et les 500 miles d’Indianapolis".

Avant d’aborder l’amour grandissant des fans américains pour la F1. "Il y a un énorme intérêt pour la Formule 1, notamment grâce à la série 'Drive to Survive'. Les gens ne connaissent pas vraiment l’histoire de ce sport mais ils sont désormais passionnés. C’est un des évènements de l’année. Le GP de Miami ? C’est un week-end particulier dans une ville à part et extraordinaire. En plus je suis à la maison donc c’est facile !"

L’homme qui a survécu au feu rêve donc d’une belle deuxième édition du GP de Miami. Une course à suivre dès 21h25 sur Tipik ce dimanche.