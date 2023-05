F1 : Miami, rendez-vous tendance pour les pilotes qui affichent presque tous un casque spécial

Difficile de trouver un pilote qui n’a pas présenté un dessin de casque spécial pour ce week-end. Dès son arrivée au calendrier l’an dernier, le rendez-vous américain est devenu l’un des plus tendances de la saison. Résultat : le GP de Miami donne envie à chacun de se démarquer et le plus facile pour ce faire reste le casque : Verstappen, Leclerc, Gasly, Ocon, … tous ou presque ont dévoilé la version Miami de leur casque ce jeudi.