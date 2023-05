F1 Miami : Pérez en pole après une fin de séance marquée par un crash de Leclerc, Verstappen 9e

Place aux choses sérieuses à Miami, théâtre du cinquième rendez-vous F1 de la saison. Et Sergio Pérez est le grand gagnant du jour puisque le pilote Red Bull signe la pole devant Fernando Alonso (Aston Martin) et Carlos Sainz (Ferrari). La surprenante Haas de Kevin Magnussen et Pierre Gasly (Alpine) signent le top 5. La fin de la séance est marquée par une sortie de piste de Charles Leclerc, provoquant un drapeau rouge dans les dernières secondes, et pénalisant un Max Verstappen qui s’élancera neuvième.