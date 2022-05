F1 Miami : Norris perd un pneu après un choc avec Gasly, Safety car en piste

On le savait, le risque de voir la safety car entrer en piste était haut ce dimanche sur ce sinueux et étroit circuit de Miami qui accueillait pour la première fois la formule 1. Et la voiture de sécurité a bien fini par monter sur la piste au bout de 41 tours. La faute à un accrochage entre l’Alpha Tauri de Pierre Gasly et la McLaren de Lando Norris.

Le Français a manqué un virage et est entré en collision avec le Britannique quelques hectomètres plus loin. Un choc dont la McLaren de Norris a subi les principaux dégâts. Celle-ci a en effet perdu son pneu arrière droit et a tourné en toupille sur la ligne droite provoquant l’intervention inévitable de la safety car. Après que la piste a été dégagée, le GP de Miami a fini par repartir pour les 10 derniers tours.