F1 Miami : Norris perd un pneu après un choc avec Gasly, les deux pilotes s'expliquent

"C'est très simple. Lando m'a touché et a cassé la voiture. Après ça, c'était inconduisible. On a essayé de faire une autre tour mais j'ai dû abandonner", a expliqué Pierre Gasly après la course. "Je tourne à droite pour l'éviter, il resserre et on se touche."

Le pilote français d'AlphaTauri n'a pas l'air d'en vouloir à son adversaire mais regrette plutôt un autre contact avec Fernando Alonso, quelques tours auparavant.

"Ce qui est dommage, c'est qu'on faisait une bonne course jusqu'au moment où Fernando (Alonso) nous casse la voiture. Cela nous a ruiné la course. On se battait pour la 7e position. Ce n'est pas la manière dont on voulait finir ce GP qui avait bien commencé."