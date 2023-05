F1 Miami – Lewis Hamilton veut un Grand Prix en Afrique : "C’est mon rêve"

Place au GP de Miami ce week-end ! Le monde de la F1 pose donc ses valises dans le pays de l’Oncle Sam pour une deuxième édition sur le tracé de Floride après la victoire de Max Verstappen en 2022.

Un week-end particulier pour les pilotes et Lewis Hamilton n’en est pas l’exception. "J’aime être ici, on a beaucoup de fans. C’est une excitation particulière car il y a une grande culture du sport".

Mais le septuple champion du monde a un autre rêve en tête : participer à un GP en Afrique. "On va déjà sur les autres continents. Pourquoi ne pas nous rendre en Afrique ? Je suis à moitié africain et j’y ai passé du temps l’année passée. Ce serait clairement un rêve de disputer une course en Afrique avant ma retraite, même si je ne compte pas arrêter tout de suite, ne vous inquiétez pas !"

Avant de conclure. "Il y a des pays exceptionnels comme l’Afrique du Sud, qui a déjà organisé des Grands Prix par le passé. Ce serait génial pour le pays, le sport n’amènerait que du positif".

Le pilote Mercedes aura en tout cas à cœur de briller lors des qualifications ce samedi. Une séance à suivre dès 21h55 sur les médias de la RTBF.