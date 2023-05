F1 Miami – Leclerc retrouve des couleurs mais reste prudent : "Il va falloir confirmer ça ce week-end"

Après un début de saison plus que difficile, Charles Leclerc va mieux. Auteur de six petits points en trois Grands Prix, le Monégasque ne débarquait pas en Azerbaïdjan avec beaucoup de confiance au volant d’une Ferrari peu dans le coup jusqu’à la semaine dernière. Mais les Rouges ont su trouver quelques solutions pour offrir à son prodige les deux poles du week-end (la pole normale et celle pour la course sprint). Avant de conclure par un premier podium de l’année.

Quelques jours plus tard, le coéquipier de Carlos Sainz a traversé l’Atlantique pour disputer la deuxième édition du GP de Miami. L’occasion pour Gaëtan Vigneron de tendre le micro au principal intéressé, qui ne cache pas sa joie après un week-end réussi en Azerbaïdjan, même si la prudence reste de mise. "C’est vrai que cela s’est bien passé à Bakou. La piste nous convenait bien mais il va falloir confirmer ça ce week-end. On a trouvé quelques petites choses qui nous font aller dans la bonne direction".

Le vice-champion 2022 est en tout cas ravi d’être de retour aux États-Unis pour disputer un Grand Prix particulier. "C’est différent de ce qu’on a l’habitude de voir ailleurs. C’est le show ici, tout est fait à l’Américaine. Le sport se développe énormément, on voit de plus en plus de personnes en tribunes et c’est bon signe pour l’avenir".

Des propos partagés par son ami Pierre Gasly (Alpine). "C’est le show, c’est toujours comme ça ici avec la NBA ou la NFL. C’est plaisant mais il faut savoir faire la part des choses entre les moments où on peut être détendu et ceux où il faut se concentrer en piste".

Une chose est sûre : Leclerc aura pour but de défendre sa pole obtenue sur le même tracé il y a un an. Y parviendra-t-il ? Rendez-vous dès 21h55 sur Tipik pour connaître la réponse.