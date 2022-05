F1 Miami : Leclerc en pole devant Sainz et Verstappen, Hamilton 6e

Charles Leclerc est le tout premier poleman du Grand Prix de Miami ! Alors que la Formule 1 pose ses valises en Floride pour la première fois de son histoire, le pilote Ferrari s’élancera en pole ce dimanche grâce à son tour en 1:29:474, devant son coéquipier Carlos Sainz et la Red Bull de Max Verstappen. Sergio Perez (Red Bull) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) complètent le top 5.

Place aux choses sérieuses pour les vingt pilotes. Après des essais libres chamboulés par quatre drapeaux rouges, la moindre erreur n’était pas permise ce samedi tant les murs sont proches dans ce tout nouveau tracé. Esteban Ocon en a d’ailleurs fait les frais puisqu’il n’a pas pu prendre part aux qualifications après avoir encastré son Alpine lors des derniers essais libres. Les deux Williams, l’Alfa de Guanyu Zhou et la Haas de Kevin Magunssen sont les autres éliminés en Q1.

En Q3, place au duel tant attendu entre la Ferrari du Monégasque et la Red Bull du champion du monde. Le Néerlandais réalise d’ailleurs le meilleur temps provisoire mais commet une petite erreur lors de son deuxième relais, mettant fin à ses espoirs de pole. La Scuderia saute sur l’occasion et réalise un fabuleux doublé. Verstappen s’élancera donc troisième, devant son coéquipier et la surprenante Alfa de Bottas. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, semble quelque peu revenir dans le coup en terminant à une encourageante sixième place. Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Lance Stroll (Aston Martin) complètent le top 10.

Rendez-vous dès ce dimanche à 21h sur Tipik pour Warm Up avant de suivre, dans la foulée, le départ du premier Grand Prix de Miami.