F1 Miami – Leclerc déçu après son erreur : "Ce n’est pas acceptable, ce n’est pas le niveau que je devrais avoir"

Sergio Pérez s’est offert la pole ce samedi à Miami. Le Mexicain profite d’une sortie de piste de Charles Leclerc dans les dernières secondes, provoquant un drapeau rouge et la fin anticipée de la séance.

Forcément, le pilote Ferrari s’en voulait, alors qu’il était déjà parti à la faute vendredi lors des essais libres. "Il n’y a pas d’explication ni d’excuse. Ce n’est pas acceptable, ce n’est pas le niveau que je devrais avoir. Mon premier relais en Q3 était bon mais je bloque à la fin, et je la mets dans le mur dans le dernier tour. Je sais que la qualification est mon point fort en général mais je n’ai pas fait le boulot ce week-end. Je vais me concentrer sur la course et finir de la meilleure des façons mais je suis très déçu de moi-même".

Un crash qui a également pénalisé Max Verstappen, seulement neuvième puisqu’il n’a pas pu aller au bout de son dernier tour rapide. "D’abord, je fais une erreur lors de mon premier relais. Après je manque de chance avec le drapeau rouge, c’est très frustrant mais il faut l’accepter. On essaiera de remonter en course".

Devant, Pérez est satisfait, même s’il préfère se montrer prudent. "Ce n’est que la qualification, c’est en course que ça compte. On veut absolument l’emporter. Je ne pense pas trop au championnat, je veux juste gagner quand je peux et je pense qu’on a une belle opportunité ce dimanche mais tout peut encore arriver".

Mais le Mexicain n’aura pas la tâche facile face à un Fernando Alonso qui glane la deuxième place au volant de son Aston Martin. "Je suis très heureux. On a vu que la voiture est très rapide, et en général on est encore meilleur en course. Ce sera difficile, on sait que Verstappen remontera et la météo s’annonce indécise".

Alors qui l’emportera en Floride ? Réponse dès 21h55 ce dimanche sur les médias de la RTBF.