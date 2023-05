F1 Miami – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Verstappen aura la tâche ardue en s’élançant neuvième"

Après une fin de séance qualificative assez folle, place à l’analyse. Comme d’habitude, Gaëtan Vigneron débriefe un samedi particulier et préface une course qui s’annonce plus qu’indécise.

Notre envoyé spécial revient sur la troisième pole de la carrière de Sergio Pérez, la première hors de Djeddah. Le Mexicain pourrait bénéficier de la neuvième place de son coéquipier Max Verstappen pour prendre le leadership du championnat. "Il peut profiter de circonstances favorables et emmagasiner une bonne dose de confiance qui pourrait changer la donne pour le championnat", analyse notre expert F1. Mais attention également à Fernando Alonso, qui court après sa première victoire depuis 2013 et qui s’élancera deuxième.

Le double champion du monde aura donc la tâche ardue en s’élançant neuvième. "Personne ne s’est imposé en s’élançant à cette place depuis Niki Lauda au GP de France 1984".

Qui remportera cette cinquième manche de la saison, alors qu’on annonce de l’orage en Floride ce dimanche ? Réponse dès 21h25 sur Tipik !