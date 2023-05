F1 Miami – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Pérez a réalisé l’immensité de la tâche de se battre pour le titre face à un Verstappen impérial"

Décidément, rien n’arrête Max Verstappen. Parti en neuvième position, le pilote Red Bull a réussi une folle remontée pour remporter le Grand Prix de Miami, dimanche. Notre spécialiste F1 Gaëtan Vigneron est revenu sur le "show Verstappen" dans le traditionnel débrief d’après course.

"Troisième victoire en cinq Grands Prix, en partant 9e sur la grille. Il a économisé ses gommes au départ, a réalisé quelques dépassements sublimes, toujours en gardant Sergio Pérez dans le viseur. Checo était parti en pneus medium. Il a souffert de graining et est passé en pneus durs au 20e tour. De son côté, Verstappen est parti en durs et les a conservés jusqu’au 45e tour, faisant des meilleurs chronos que son équipier avec des pneus durs qui avaient 20 tours de plus. Le Néerlandais a parachevé le travail quand il est passé en medium pour les 12 derniers tours", a expliqué Gaëtan Vigneron.

Avant de conclure : "On pouvait imaginer Pérez s’installer dans le rôle de vrai candidat au titre. C’est presque l’inverse qui s’est passé. Il fallait voir le body language des pilotes après la course… Pérez a réalisé l’immensité de la tâche de se battre pour le titre face à un Verstappen impérial, qui a désormais repris 14 points d’avance".