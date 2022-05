F1 Miami – le débriefing de Gaëtan Vigneron : "La deuxième place de Sainz est importante pour son moral"

Au terme d’une séance de qualifications riche en suspense à Miami, Charles Leclerc signe la pole devant son coéquipier Carlos Sainz et le champion du monde Max Verstappen.

Pour Gaëtan Vigneron, ce doublé Ferrari prouve, une fois de plus, le retour de la Scuderia aux avant-postes. "Il s’agit du premier doublé de l’écurie italienne depuis le Mexique en 2019. Un Leclerc étincelant signe une nouvelle pole et la deuxième place de Sainz est très importante pour son moral après un début de week-end particulièrement compliqué".

Derrière, Red Bull tentera d’éviter le doublé des pensionnaires de Maranello. Malgré un premier bon relais en Q3, le champion du monde doit se contenter d’une troisième place après une petite erreur dans son dernier tour. Mais pas de quoi inquiéter le Néerlandais, d’après notre spécialiste F1. "Red Bull perd la pole au dernier moment. Cependant, Max disait que ce n’était pas une si mauvaise affaire après ses cinq petits tours effectués vendredi".

Derrière, la donne est plus compliquée pour Mercedes malgré une satisfaisante sixième place de Lewis Hamilton mais un décevant George Russell, éliminé en Q2. "Ce vendredi, l’écurie allemande a donné certains espoirs avant un retour sur terre en qualifications. Le problème du marsouinage est toujours bien présent et on peut même se demander si quelque chose a été résolu ou pas. Le vrai tournant aura lieu à Barcelone".