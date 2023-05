F1 Miami : la FIA et la F1 s’excusent auprès d’Ocon pour le drame évité à Bakou

Dimanche dernier on est passé à deux doigts d’un drame au GP de Bakou au moment où Esteban Ocon a pénétré dans l’allée des stands à l’entame du dernier tour pour effectuer son arrêt et changer de pneus. À peine l’entrée de la pitlane franchie, le Français est tombé nez à nez avec une foule de photographes déjà positionnés pour immortaliser les trois premiers pilotes à la sortie de leur monoplace et ainsi que les personnes mettant en place le parc fermé. Un incident heureusement sans conséquences mais qui aurait pu très mal se terminer. Après avoir mené une enquête et convoqué les officiels, la FIA s’est excusée auprès du pilote Alpine pour cet accroc : “C’est clair que c’était vraiment très chaud. Ce n’est pas le genre de choses qu’on veut voir. Mais la F1 et la FIA nous ont assuré que cela ne se reproduirait plus. En tout cas le plus important c’est que rien ne se soit passé.“