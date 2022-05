F1 Miami : "Il se passe vraiment quelque chose avec la F1 aux États-Unis"

La Formule 1 fait escale ce week-end aux États-Unis du côté de la Floride pour la cinquième manche de cette saison 2022. Charles Leclerc arrive en terre américaine avec l’étiquette de leader du championnat, mais le Monégasque reste surtout sur une grosse déception à Imola où il n’avait pu faire mieux qu’une sixième place après être parti à la faute. Pendant ce temps-là, Max Verstappen en avait profité pour l’emporter et revenir à 27 points du pilote Ferrari. L’explication entre les deux grands animateurs de ce début de saison s’annonce encore une fois assez chaude.



Miami accueillera ce week-end son tout premier grand-prix sur un circuit bâti pour l’occasion autour du Hard Rock Stadium. C’est la toute première fois depuis 1984 que la F1 organise deux courses aux États-Unis. Il se passe vraiment quelque chose avec la Formule 1 aux USA comme ailleurs dans le monde d’ailleurs. Et les Américains disent que ce n’est que le début d’une plus grande histoire. La course de ce week-end est sold out, tout comme celle d’Austin au mois d’octobre.



Pas d’activité en piste aujourd’hui, mais énormément d’opérations relations publiques pour les pilotes qui s’exprimeront face aux médias demain vendredi avant de prendre la piste pour les deux premières séances d’essais libres.



Les qualifications seront à suivre en direct sur Tipik samedi soir à 22h et la course dimanche à 21h30.