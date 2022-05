F1 Miami : Gasly dîne avec… Michaël Jordan, Hamilton swingue avec Tom Brady, les pilotes se mettent en mode US

Le championnat du monde de Formule 1 prend la direction de Miami ce week-end pour son premier GP de l’année aux États-Unis avant celui d’Austin en octobre (et celui de Las Vegas en 2023). Un nouveau rendez-vous très attendu par les fans, mais également par les pilotes souvent friands des escales outre-Atlantique et des sports et sportifs US. Certains n’ont d’ailleurs pas perdu de temps pour se mettre à l’heure américaine à l’image de Pierre Gasly. Le Français, amateur de NBA, a vécu un moment pour le moins marquant en partageant un dîner avec la légende du basket Michaël Jordan mercredi soir. Le pilote Alpha Tauri n’a évidemment pas manqué d’immortaliser le moment et en a profité pour faire essayer son casque à Jordan. Un tête à tête peu commun qui le pilote Alpha Tauri qui s’est empressé de partager cela sur ses réseaux sociaux en le décrivant comme "Dîner inoubliable".