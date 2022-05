F1 Miami – Gaëtan Vigneron sur l’interdiction du port des bijoux pour les pilotes : "Est-ce qu’il n’y a pas des sujets plus importants aujourd’hui en F1 ?"

Ce week-end, le petit monde de la Formule 1 se réunit à Miami pour le cinquième Grand Prix de la saison. Notre envoyé spécial Gaëtan Vigneron est revenu sur un sujet qui a été abondamment commenté dans le paddock : l’attitude plus stricte de la Fédération internationale de l’automobile concernant l’obligation de porter des vêtements ignifugés FIA et l’interdiction d’avoir des bijoux quand on roule.

"Concernant les sous-vêtements ignifugés, c’est assez logique. Ça a peut-être sauvé la vie de Romain Grosjean lors de son crash au GP de Bahreïn. Mais pour ce qui est des bijoux, peut-être qu’on a poussé le bouchon un petit peu loin. C’est devenu une affaire dans le paddock avec au centre du débat Lewis Hamilton, qui est le pilote avec le plus de bijoux. Toto Wolff a même rencontré le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem pour trouver une solution".

Le Britannique n’est pas le seul pilote à être monté au créneau. Pierre Gasly et Sebastian Vettel ont également fait part de leur mécontentement.

"Est-ce qu’il n’y a pas des sujets plus importants aujourd’hui en F1 que cette attitude un peu trop rigoriste de la FIA ?", s’interroge finalement Gaëtan Vigneron.