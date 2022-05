F1 Miami – des pilotes ravis de débarquer en Floride : "C’est très spécial d’être ici"

La Formule 1 débarque aux Etats-Unis ce week-end pour inaugurer le tout premier Grand Prix de Miami. Et qui dit Etats-Unis, dit tout le show qui va avec.

Un rendez-vous particulier pour les vingt pilotes qui profitent de l’occasion pour se livrer une "bataille" de casques ou rencontrer des stars américaines. "C’est très spécial d’être ici. C’est la première fois que je visite la Floride. On a reçu un super accueil de la part des Américains et de tous les sports qui entourent le circuit. Il y a beaucoup d’intérêt pour la Formule 1. On a fait tout ce qui était sympa mais maintenant on va se concentrer sur le travail", raconte Esteban Ocon (Alpine).

Des propos rejoints par son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri). "Quand on met le casque sur la tête, il n’y a pas de souci pour être concentré sur l’objectif du week-end. Il y a beaucoup de stars, j’ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer Michael Jordan. C’est incroyable mais on est ici pour finir sur le podium".

Un week-end également particulier pour le (presque) régional de l’étape, Sergio Pérez (Red Bull). "C’est super pour la Formule 1 et pour le sport. La communauté hispanophone est très importante. C’est génial d’être si proche de la maison, à seulement deux heures de vol".

Yuki Tsunoda, lui, a profité de l’aventure américaine… à sa manière. Le pilote AlphaTauri a testé le "Swamp Buggy", soit une voiture qui roule sur l’eau. "C’est l’une des choses que l’on peut faire à Miami. Heureusement, j’ai survécu !".