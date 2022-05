F1 Miami : Charles Leclerc remporte la première séance libre devant Russell et Verstappen

Place aux choses sérieuses à Miami ! Les vingt pilotes ont inauguré le nouveau tracé en Floride pour la première séance d’essais libres où Charles Leclerc (Ferrari) s’est montré le plus rapide devant George Russell (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull). Son coéquipier Sergio Pérez et Pierre Gasly (AlphaTauri) complètent le top 5.

Malgré quelques approximations, notamment du leader du championnat du monde ou de Yuki Tsunoda (AlphaTauri), les pilotes ont bien dompté cette nouvelle piste. Une séance d’essais libres cependant marquée par un drapeau rouge à 25 minutes du terme suite à une sortie de piste de Valtteri Bottas, qui est allé encastrer son Alfa Romeo.

Le pilote Ferrari remporte finalement la première séance libre avec un meilleur tour en 1:31:098 devant l’ancien pilote Williams et son chrono de 1:31:169. De son côté, Lewis Hamilton termine à la huitième place, à huit dixièmes du Monégasque.

La deuxième séance d’essais libres est prévue à 23h30 heure belge.