F1 Miami – Charles Leclerc réclame des 'upgrade' : "Avec l’usure des pneus, on n’est pas aussi bon que Redbull"

Pour le deuxième Grand Prix consécutif, Charles Leclerc s’est fait damer le pion par Max Verstappen. Pourtant les Ferrari partaient avec un avantage sur Redbull ce week-end au GP de Miami grâce à de belles qualifs qui leur avaient garanti une première ligne 100% rouge. Mais cela n’a pas suffi à contraster Max Verstappen.

Comme le soulignait déjà le Néerlandais après la course, la victoire s’est jouée sur l’usure des pneus. Charles Leclerc a bien insisté sur ce point à notre micro après la course. "On a du mal avec les pneus medium. Cela fait déjà deux courses que la RedBull est plus constante que nous avec ces gommes, surtout dans les virages lents. J’en ai parlé avec Carlos (Sainz). C’est le cas sur les deux voitures et il faut qu’on regarde à cela pour les prochains GP. "

Un souci qui n’est pas le seul à régler, estime le pilote monégasque. "En général, il faut qu’on amène des 'upgrade' à cette voiture pour faire un "step' de performance en course. En qualification, on est bien quand les pneus sont neufs mais avec l’usure des pneus on n’est pas aussi bon que Redbull."

Leclerc a ensuite fait comprendre qu’il n’avait pas de regrets après cette course. "Max était plus rapide comme c’était le cas à Imola. Mais encore une fois, il faudra amener des améliorations rapidement", a répété Leclerc, heureux de l’engouement aux USA. "C’est cool pour la F1."