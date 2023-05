F1 Miami – Charles Leclerc : "pourquoi on est si compétitif en qualifications et en manque de rythme en course ?"

Les Ferrari ne pouvaient certainement pas afficher un large sourire après leur performance lors du GP de F1 de Miami remporté par Max Verstappen dimanche aux Etats-Unis. Carlos Sainz a en effet dû se contenter de la 5e place tandis que Charles Leclerc a fini 7e.

"La voiture manque de régularité et de vitesse en course", a commenté le Monégasque. "C'est difficile pour les pilotes de prendre confiance et s'adapter aux réglages et à la voiture car on ne sait jamais comment elle va réagir. Cette année, la voiture est beaucoup plus sensible au vent et on a beaucoup de problèmes avec ça donc on travaille là-dessus pour régler ça. Globalement, ce n'a pas été une grande course. On doit comprendre pourquoi on est si compétitif en qualifications et en manque de rythme durant la course. On va continuer à travailler et j'espère qu'on pourra faire un pas en avant avec les évolutions qui doivent arriver prochainement sur la voiture."

Fernando Alonso a quant à lui tenté de conter la surpuissance des RedBulls. Il récolte finalement une 3e place avec son Aston Martin. "J'ai un peu été seul cet après-midi mais j'ai apprécié ma course. Je ne pouvais rien faire contre Max (Verstappen) et Sergio (Pérez) mais par chance je n'ai pas eu trop de pression derrière moi donc je suis content du résultat. On a fait quatre podiums sur les cinq premières courses, et on a manqué le podium pour seulement huit dixièmes à Bakou, donc c'est vraiment un début de saison fantastique."