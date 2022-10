F1 Mexique : Vettel, étincelant en cette fin de saison, quitte-t-il la Formule 1 trop tôt ?

Le moins que l’on puisse dire c’est que Sebastian Vettel, profite pleinement de ses derniers week-ends de GP en tant que pilote de F1. L'Allemand prendre sa retraite en fin de saison, et il n’a pas du tout l’intention de terminer en roue libre. Il l’a d’ailleurs prouvé lors des dernières courses, puisqu’il vient de signer trois tops 10 consécutifs : 8e à Singapour, 6e au Japon et 7e à Austin. Le GP des États-Unis durant lequel le pilote Aston Martin aura régalé les fans avec quelques manœuvres spectaculaires. Des prestations qui ont amené une question en conférence de presse ce jeudi à Mexico : au vu de l’état de forme actuel et des performances affichées, Vettel n’a-t-il pas décidé de mettre un terme à sa carrière trop tôt ? Voilà qui a eu le don de faire sourire le quadruple champion du monde, pas du tout prêt à changer d’avis.



"C’est une mode assez marrante. Je ne sais pas si c’est propre à la F1 ou si cela se traduit aussi dans la vie en général. Tout le monde adore faire ressortir une tendance super positive quand il y a des bons résultats et à créer un engouement autour du pilote concerné. Et puis on juge comme grosse désillusion une succession de moins bons résultats. Alors, oui, forcément j’ai pris davantage de plaisir au cours des dernières courses que lors des GP en milieu de saison, mais cela n’a aucun impact sur la décision que j’ai prise : raccrocher le casque en fin de saison. Des courses comme celle d’Austin sont juste un magnifique rappel de la raison pour laquelle j’aime tellement ce sport. Mais pour répondre à la question : Non je ne pars pas trop tôt. J’ai longtemps et mûrement réfléchi en prenant tous les éléments en considération."