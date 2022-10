F1 Mexique : Verstappen pour un record, Pérez pour la gloire à domicile (Direct vidéo à 20h30)

Place à la vingtième manche de la saison de F1 ce dimanche, sur le circuit des frères Rodriguez au Mexique.

Si Max Verstappen est déjà assuré du titre de champion du monde et Red Bull a empoché le championnat des constructeurs, la saison n’est pas encore tout à fait terminée. Le Néerlandais est en quête d’un record, qui le placerait comme le seul pilote à avoir glané plus de treize victoires sur une saison. Mais cet exploit, le natif de Hasselt devra aller le chercher sur les terres de son coéquipier Sergio Pérez, qui voudra s’offrir une troisième victoire cette saison et rendre heureux tous les spectateurs acquis à sa cause.

Attention également à des Ferrari intéressantes durant les essais libres et à Mercedes qui voudra boucler une saison mitigée en signant sa première victoire.

C'est finalement le double champion du monde qui s'est montré le plus rapide lors des qualifications, devant les Flèches d'Argent. Quant au régional de l'étape, il s'élancera à la quatrième place.

Rendez-vous donc ce dimanche dès 20h30 pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix du Mexique. Une course à suivre, comme d’habitude, sur les médias de la RTBF.