F1 Mexique : Sainz s’adjuge les premiers essais libres

Place aux premiers tours de roue au Mexique, lors de la vingtième manche de la saison de F1.

Et c’est Carlos Sainz qui s’est montré le plus rapide de la première séance d’essais libres. Le pilote Ferrari devance son coéquipier Charles Leclerc et les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen. Une première séance d’essais libres marquée par deux drapeaux rouges causés après des soucis techniques sur les voitures de Pietro Fittipaldi (Haas) et Liam Lawson (AlphaTauri).

Mais la grosse info de la journée a eu lieu ce vendredi après-midi, lorsque la FIA a communiqué sur la sanction infligée à Red Bull, après que l’écurie autrichienne ait dépassé le budget cap l’année passée.

La deuxième séance aura lieu sur le coup de 23h, heure belge, tandis que les qualifications seront à suivre ce samedi dès 21h55 sur les médias de la RTBF.