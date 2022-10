F1 Mexique : Russell à nouveau le plus rapide lors des essais libres, Hamilton 2e

Suite et fin des essais libres au Mexique, théâtre de la vingtième manche de la saison de F1.

Comme vendredi après-midi, c’est George Russell qui s’est montré le plus rapide. Le pilote Mercedes devance son coéquipier Lewis Hamilton et le champion du monde Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) complètent le top 5.

Les Mercedes, bien dans le coup depuis le début du week-end, pourront-elles aller chercher cette fameuse première victoire de la saison ? Les Flèches d’Argent tenteront tout d’abord d’aller chercher la pole lors d’une séance de qualifications à suivre ce samedi dès 21h55 sur les médias de la RTBF.