F1 Mexique – Record de victoires sur une saison pour Verstappen ? "Si on m’avait dit cela après Melbourne, je n’y aurais probablement pas cru"

Champion du monde depuis le GP du Japon, et alors que le grand cirque de la F1 se trouve actuellement au Mexique pour disputer la 20e manche de la saison, Max Verstappen ne compte pas faire de la figuration.

Après avoir également offert le titre des constructeurs à Red Bull (une première depuis 2013 pour l’écurie autrichienne, ndlr), le Néerlandais ne compte pas donner la victoire à son coéquipier Sergio Pérez, qui rêve pourtant de s’imposer sur ses terres. Les raisons ? Tout d’abord, le natif de Hasselt est un compétiteur hors pair et ne se laissera pas vaincre facilement. Ensuite, le pilote de 25 ans a un record en ligne de mire : avec treize victoires en 2022, il a égalé le record de succès sur une année. Un record partagé avec Sebastian Vettel (2013) et Michael Schumacher (2004). Alors qu’il lui reste trois courses à disputer avant les vacances, le fils de Jos pourrait être seul détenteur de cet exploit.

Un record inaccessible lorsqu’on se plonge quelques mois en arrière et un début de saison marqué par un manque de fiabilité, comme en témoigne son abandon en Australie. "Si on m’avait dit cela après Melbourne, je n’y aurais probablement pas cru. On vivait une période difficile mais l’équipe a rapidement trouvé les solutions pour m’offrir une voiture compétitive et fiable. On a également eu un brin de chance. Cela a été une année incroyable".

S’il venait à glaner une quatorzième victoire, le prodige ne détiendrait cependant pas le pourcentage de victoires sur une saison. La "faute" à une saison longue de 22 Grands Prix, contre les 18 courses de 2004 et 19 de 2013.

Mais peu importe pour Verstappen, qui tentera d’aller chercher ce fameux record dès dimanche à 21h. Une course à suivre, comme d’habitude, sur les médias de la RTBF.