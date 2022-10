F1 Mexique – Max Verstappen savoure sa pole : "La passion des fans est géniale, c’est superbe de rouler ici"

Si les Mexicains attendaient une pole de leur héros national Sergio Pérez, c’est bien son coéquipier Max Verstappen qui s’est offert la pole sur le circuit des frères Rodriguez lors de la vingtième manche de cette saison de F1.

Une pole savourée par le double champion du monde. "C’était une bonne qualification, très serrée. Être en pole ici, c’est génial. On a un peu changé les réglages après la troisième séance d’essais libres et j’ai trouvé un bon rythme. La passion des fans est géniale, c’est superbe de rouler ici. J’espère que l’on aura une course amusante, je pense que Mercedes sera dans le coup ce dimanche".

Deuxième, George Russell espérait offrir une pole à Mercedes après des essais libres intéressants. "L’équipe méritait mieux ce samedi. On a montré la semaine passée avec la course de Lewis qu’on est dans le rythme. On a d’ailleurs apporté des évolutions à Austin et la traînée en altitude est moins perturbante. On a le rythme pour gagner ce dimanche mais il faudra également avoir la bonne stratégie, la course sera longue et tout peut arriver".

Quant à Lewis Hamilton, il souligne le niveau affiché par les Flèches d’Argent sur le tracé mexicain. "C’était notre meilleure qualification de l’année. On ne renonce jamais, je suis fier de mon équipe. J’ai eu un petit souci avec le moteur en Q3 mais la voiture fonctionne très bien ce week-end. C’est difficile de dépasser ici donc la stratégie aura son lot d’importance ce dimanche".

Le Néerlandais tentera d’aller décrocher le record du plus grand nombre de victoires sur une saison devant des Mercedes déterminées à remporter leur premier succès de la saison et un Pérez surmotivé à l’idée de triompher à domicile. Pour connaitre l’épilogue d’un Grand Prix du Mexique qui s’annonce aussi indécis que passionnant, rendez-vous dès dimanche à 20h30 sur les médias de la RTBF.