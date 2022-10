F1 Mexique – Max Verstappen heureux après son quatorzième succès de l’année : "C’était une course incroyable"

Pour la quatorzième fois cette saison, Max Verstappen est monté sur la plus haute marche du podium. Au Mexique, le double champion du monde devance son grand rival Lewis Hamilton (Mercedes) et le local Sergio Pérez (Red Bull).

Forcément, le Néerlandais était ravi à l’issue du Grand Prix. "C’était une course incroyable, encore mieux qu’espéré. On a pu gérer les pneus après avoir gardé l’avantage au premier virage. On a ensuite pu être encore plus compétitif quand on a chaussé les mediums".

Derrière, Hamilton court toujours après son premier succès de l’année. Mais le septuple champion du monde souligne le chemin parcouru par les Flèches d’Argent depuis le début de la saison. "C’était une bonne course même si on n’arrive pas encore à rivaliser avec Red Bull. La stratégie n’était pas parfaite mais je suis si fier de pouvoir être aussi proche d’eux désormais. Je remercie vraiment l’équipe. La voiture fonctionne vraiment bien depuis les dernières améliorations".

Enfin, s’il visait un succès à domicile, Pérez devra se contenter d’une troisième place. "J’ai tout donné, j’ai vraiment poussé au départ. J’ai réalisé un mauvais pit stop et ça a ensuite été difficile de dépasser Lewis. Je voulais évidemment faire mieux mais réaliser un podium ici est génial".

Le Néerlandais tentera d’empocher un quinzième succès au Brésil, lors de l’avant-dernière course de l’année, le 13 novembre prochain.