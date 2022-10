F1 Mexique – Les écuries réagissent à la pénalité de Red Bull : "C’est une bonne nouvelle pour le sport"

Fin de la saga ! Alors que le cirque de la F1 est actuellement au Mexique pour disputer la vingtième manche de la saison, la FIA a mis fin au suspense en infligeant une sanction à Red Bull suite au dépassement du cap budgétaire en 2021.

Laurent Mekies, directeur adjoint de Ferrari, est content que le verdict soit tombé. "On est heureux qu’il y a eu une résolution et que la FIA ait été claire. C’est important qu’il n’y ait plus de doute. C’est une bonne nouvelle pour le sport. On est en revanche moins heureux concernant la pénalité", déclarait-il au micro de la FIA.

Dans une interview accordée à nos confrères de Sky, Toto Wolff, patron de Mercedes, allait dans le même sens. "C’est comme pour toutes les pénalités. D’après nous, c’est trop peu, et pour eux, c’est trop. En revanche, je vois cette gestion forte comme un point positif. Rien n’a été mis sous le tapis. La FIA a assumé la procédure".

L'Américain Zak Brown, PDG de McLaren a également réagi après l'annonce de la sanction vendredi. "Si l'on veut que la FIA soit la plus efficace possible et que ses sanctions servent de leçon lorsque les règles sont enfreintes, les sanctions doivent être beaucoup plus fortes à l'avenir."