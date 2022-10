F1 Mexique : Alonso de 7e à 15e à Austin conteste sa pénalité, "Si elle n’est pas annulée, la F1 fait face à un énorme problème"

Fernando Alonso est passé par toutes les émotions du côté d’Austin. Parti 14e sur la grille de départ, l’Espagnol était remonté jusqu’en 6e position avant d’être impliqué dans un impressionnant accident avec le Canadien Lance Stroll. Tout le monde pensait que le pilote Alpine serait contraint à l’abandon, mais Alonso, reparti dernier, a effectué une impressionnante remontée terminant finalement à la 7e position. Mais c’était sans compter sur une réclamation de l’écurie Haas jugeant la monoplace de l’Espagnol dangereuse après l’accident (son rétroviseur n’était plus bien fixé et a fini par se détacher). Le double champion du monde a alors écopé de 30 secondes de pénalité le repoussant en 15e position. L’écurie française a décidé de protester.



"Je suis assez confiant de récupérer cette 7e place, déclarait Alonso en conférence de presse ce jeudi. Nous avons porté une réclamation parce que celle déposée par l’écurie Haas est arrivée en dehors des délais autorisés. Je pense donc que ce n’était pas juste de me pénaliser. Si la FIA estime que c’est la bonne décision, alors, la F1 fait face à un énorme problème. Si cela peut être recevable de poser une réclamation vingt minutes en retard alors quand est-ce vraiment trop tard ? Une heure ? Un mois ? Dix Ans ? Trop tard, c’est trop tard ! On ne peut pas se permettre d’accepter ça. Donc cette décision est très importante pour la F1. Je m’en fiche de la 7e place, je ne me bats pas pour le championnat, mais c’est une question de principe."



En plus de cela, l’écurie tricolore et son pilote estiment la pénalité injuste, car aucun avertissement n’a été présenté à Alonso qui a pu poursuivre sa course.