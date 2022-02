F1 : Mercedes a présenté sa W13 E Perfomance avec des Hamilton et Russell bien décidés à se battre pour le titre

Suite et presque fin des présentations des F1 qui arpenteront les pistes cette saison. Ce vendredi, c’était au tour de Mercedes de présenter sa F1 W13 E Performance.

Une Mercedes qui retrouve un gris argenté comme couleur principale après une année passée en noire. Les Flèches d'argent sont donc de retour pour 2022.

C’était aussi l’occasion de revoir Lewis Hamilton après l’énorme déception connue avec la perte du titre la saison dernière. "Je pense que tout le monde est excité de voir le futur de ce sport et l’impact que cette nouvelle voiture va avoir", a indiqué Lewis Hamilton qui a annoncé que l’équipe avait comme objectif de se battre pour le titre.

George Russell vit ses premiers moments en tant que pilote Mercedes en F1. Le pilote britannique, formé à la Mercedes Academy, semblait d’ailleurs très à l’aise et déjà bien intégré : "Je connaissais déjà beaucoup de monde et voir comment Lewis travaillait lorsque j’étais un pilote junior a rendu mon adaptation très naturelle".

L’ancien pilote Williams s’est déjà également avancé sur l’évolution des voitures au cours de la saison : "Je pense qu’il y aura énormément de changements sur les voitures entre le premier et le dernier Grand Prix".

Toto Wolff reconnaissait cependant que la conception de la voiture n’a pas toujours été évidente et ce début de saison se fera dans l’inconnu au niveau des performances suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement cette saison : "Nous espérons que la voiture sera compétitive. L’équipe a toujours réussi à tout faire pour sortir des situations difficiles donc je suis sûr que l’équipe travaillera dur quelle que soit la situation".

La Mercedes sera en piste cet après-midi pour son shakedown à Silverstone alors que Stoffel Vandoorne reste pilote de réserve.

Le nouveau règlement, qui modifie l’aérodynamisme des voitures devrait permettre aux bolides de se suivre de plus près, ce qui devrait entraîner plus de dépassements et de spectacle.