F1 – Mazepin sur la fin de son contrat : une décision "unilatérale"

Nikita Mazepin a réagi suite à la rupture de son contrat par l’écurie Haas. "Chers fans et suiveurs, je suis vraiment déçu d’apprendre que mon contrat en F1 a été rompu. Même si je comprends les difficultés actuelles, le règlement de la FIA et ma volonté d’accepter les conditions proposées pour continuer (en F1) ont été complètement ignorés", écrit le pilote russe sur son compte Twitter. Il dénonce une décision "unilatérale".

Et d’ajouter : "A ceux qui ont essayé de comprendre, mes remerciements éternels, poursuit-il. J’ai chéri mon temps passé en F1 et j’espère véritablement que nous pourrons être tous réunis de nouveau, en des temps meilleurs. J’aurai plus de choses à dire dans les prochains jours."

Ce samedi, l’écurie américaine de Formule 1 Haas a décidé de mettre fin "avec effet immédiat" au partenariat avec son sponsor titre russe Uralkali et au contrat de pilote de Nikita Mazepin, lui aussi russe, en raison du conflit en Ukraine.