F1 : Max Verstappen, l’équipier qui coupe les ailes

Mai 2016, Max Verstappen est propulsé de Toro Rosso à Red Bull en remplacement d’un Daniil Kvyat qui ne donne plus satisfaction à la direction. Et dès son premier GP, en Espagne, le Néerlandais frappe un grand coup. Il s’impose et remporte le premier GP de sa carrière. Cette année-là à ses côtés : Daniel Ricciardo. L’Australien compte déjà 100GP et trois victoires. C’est le début de la collaboration la plus équilibrée entre Verstappen et un équipier. Les deux pilotes cohabiteront durant deux saisons et demie (une partie de 2016, puis en 2017 et 2018).



Le bilan après 58 GP dans le même team : 4 victoires et 19 podiums pour Ricciardo, 5 succès et 22 podiums du côté de Verstappen et un bilan de 25-33 en qualification en faveur du Néerlandais. L’Australien termine devant au classement 2017 puis son jeune équipier le devance en 2018, mais à sa décharge, l’Australien essuie de nombreux abandons sur soucis mécaniques.



Les deux hommes, souvent confrontés au manque de fiabilité du moteur Renault, n’ont jamais eu l’occasion de se disputer la victoire autant qu’ils l’auraient souhaité. Leur collaboration aura donné lieu à de beaux duels, mais également à quelques accrocs comme à Bakou, en 2018, où les deux Red Bull se télescopent.