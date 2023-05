F1 : Max Verstappen et Sergio Perez vont se disputer le titre avec un "respect mutuel"

Max Verstappen et Sergio Perez se battront pour le titre mondial de Formule 1 jusqu’à la fin de la saison avec un "respect mutuel". Les coéquipiers de Red Bull l’ont souligné après la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan, 4e manche du championnat du monde, remporté par le Mexicain devant le Néerlandais. "C’est normal, nous avons fait cela toute notre vie", a déclaré Verstappen. Après sa victoire, la 2e en 2023, Perez est revenu à 6 points de son équipier au championnat.

Il semble acquis, vu la domination de leur bolide, qui a remporté quatorze des quinze dernières courses, que le titre n’échappera pas à l’un d’eux. "Il est clair que 'Checo' est très performant cette année et cela fait plaisir à voir", a déclaré Verstappen. "Il se sent de plus en plus en confiance dans la voiture. Checo et moi passons un bon moment et c’est aussi très important : vous devez reconnaître et aussi apprécier quand quelqu’un a fait du bon travail."

Perez a tenu un discours similaire. "Il y a un grand respect entre Max et moi. Nous nous poussons l’un l’autre très fort, bien sûr nous voulons nous battre l’un l’autre et je veux gagner le championnat autant que Max, mais il y a beaucoup de respect entre nous. D’une certaine manière, nous sommes très similaires dans notre façon d’aborder ou de penser le sport."

Verstappen a également laissé entendre qu’il ne craignait pas vraiment la concurrence de Perez. "Jusqu’à présent, cette année, nous n’avons pas été sur des circuits à part entière", a-t-il réfléchi. "C’est une longue saison et les circuits avec beaucoup de virages rapides et de lignes droites me conviennent mieux et ils sont tous à venir. J’ai déjà été dans cette position auparavant, donc je sais que c’est une question de régularité."