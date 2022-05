F1 : Max Verstappen arborera un casque spécial à Miami

Max Verstappen ne veut pas passer inaperçu pour le premier Grand Prix de l’histoire de la F1 à Miami. C’est pourquoi il a décidé – avec ses partenaires commerciaux – de se coiffer d’un nouveau casque spécialement conçu pour cette 5e manche de la saison.

Il l’a présenté sur ses réseaux sociaux avant d’aborder le week-end américain. "J’ai hâte de rouler à Miami et j’ai un casque spécial pour ce week-end. Je me suis dit que ce serait pas mal d’ajouter un 'côté Miami' à mon casque", a-t-il expliqué à propos de son nouveau couvre-chef, notamment caractérisé par des dessins de palmiers roses.

"J’aime vraiment les couleurs et le design, c’est un de mes casques favoris. J’espère qu’il me portera chance", a ajouté Verstappen, vainqueur à Imola lors du dernier Grand-Prix et désormais 2e du championnat du monde à 27 points de Charles Leclerc.