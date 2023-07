F1 - Lewis Hamilton : "J’apprécie beaucoup plus la course aujourd’hui qu’à l’époque" (Exclusif)

"C’est expliquer l’histoire parce que je n’ai pas fait de documentaire avant, et c’est dans l’espoir que, par exemple, si vous regardez le film avec les sœurs Williams, c’est incroyablement inspirant de voir ce que des parents peuvent faire quand ils se concentrent, se passionnent et s’engagent dans quelque chose. Si les enfants sont élevés de la bonne manière et qu’on leur donne une voie et une direction à suivre, tout est possible.

Je pense que c’est important aujourd’hui […] Lorsque les gens regardent la télévision aujourd’hui, ils voient 104 pole positions, 103 victoires, et sept titres mondiaux. Ils ne voient que la partie émergée de l’iceberg, et nous allons éplucher tout cela et leur montrer tout ce qu’il a fallu faire pour y arriver, parce que je pense que nous vivons aujourd’hui à une époque où les gens veulent juste le succès immédiatement. Et il nous a fallu beaucoup de temps".