F1 : Lewis Hamilton disputera le championnat du monde 2022

Lewis Hamilton est toujours sous contrat avec Mercedes, mais le silence radio du septuple champion du monde depuis la perte de son titre mondial au profit de Max Verstappen à Abou Dhabi le 12 décembre dernier a attisé les rumeurs les plus diverses. Pendant près de deux mois, Hamilton n'a plus donné de nouvelles publiquement. Il était d'abord sorti de son mutisme sur ses réseaux sociaux en postant une photo sous-titrée "I've been gone. Now I'm back!" (J'étais parti, maintenant je suis de retour), le 5 février.