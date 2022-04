La salve de ravitaillements, la seule, permet à Leclerc de garder la tête. Perez fait l’extérieur à Hamilton, le Britannique étant passé grâce aux arrêts aux stands. 24e tour : Sebastian Vettel arrête son Aston Martin après une erreur. La safety car revient en piste.

A la relance, trois tours plus tard, Leclerc contient Verstappen et George Russell (Mercedes), troisième, un peu chanceux avec cette neutralisation. Le Monégasque du team Ferrari, auteur du meilleur tour en piste, reprend rapidement ses 5 secondes d’avance à Melbourne. Au 39e tour, Verstappen est contraint à l’abandon suite à un problème moteur, son deuxième abandon en trois manches.

Leclerc s’impose donc sans contestation, sa deuxième victoire cette saison. Perez et Russell grimpent aussi sur le podium. Le top 10 est complété par Hamilton et Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Alex Albon (Williams).