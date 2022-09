F1 : le projet de collaboration entre Red Bull et Porsche avorté, "les discussions s’arrêtent ici"

Ce qui aurait pu devenir la nouvelle la plus rutilante du monde du sport moteur pour l’année 2022 n’aura pas lieu. Dans un communiqué, Porsche a fait savoir que les discussions pour un rachat de 50% de Red Bull F1 étaient terminées. "Les deux parties sont parvenues à la conclusion que les discussions n’allaient plus continuer." L’Allemande espérait pouvoir apposer sa marque sur le team Red Bull, quatre fois vainqueur du championnat constructeurs. Cela ne sera pas le cas, dans l’état actuel des choses. Mais Porsche a fait savoir qu’il continuait à explorer le marché de la course automobile. Affaire à suivre.