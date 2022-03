F1 : Le "marsouinage", ce phénomène qui fait rebondir les pilotes dans leur cockpit

Ce phénomène appelé "marsouinage", que la F1 avait connu dans le temps, a surpris les équipes. Ces rebonds sont directement liés au nouveau règlement et au retour de l’effet de sol (un principe aérodynamique qui aspire la voiture vers le sol). Les monoplaces sont plaquées au plus près du tarmac grâce à la vitesse qui augmente, mais en une fois elle se relève à cause d’une sorte de séparation des flux d’air que les écuries n’avaient pas anticipé. Le phénomène se répète en boucle. Résultat : la voiture sautille. Elle s’abaisse et se relève en permanence créant ces rebonds très problématiques.