Yuki Tsunoda a prolongé son engagement avec AlphaTauri pour un an, annoncé l'écurie de Formule 1 jeudi. Le Japonais disputera en 2023 sa troisième saison en F1.

Yuki Tsunoda, 22 ans, compte 38 week-ends de Formule 1 à son actif et a terminé 4e de la dernière course de la saison en 2021 lorsqu'il était encore rookie (débutant), son meilleur résultat en course jusqu'ici.

Il est 16e au championnat du monde des pilotes cette année avec 11 points au compteur.