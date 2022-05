F1 : le Grand Prix de Monaco menacé ? Les pilotes prennent la défense du mythique circuit : "Ce serait très triste s’il venait à disparaitre"

Et qu’en pense le champion du monde ? Résident monégasque et vainqueur l’année passée, Max Verstappen (Red Bull) compte bien rouler à domicile pendant de nombreuses saisons. "Si Monaco accueillait la F1 pour la première fois cette saison, tout le monde dirait que c’est fou de construire un circuit comme celui-ci. Mais ce circuit a tellement d’histoire qu’on ne peut pas s’en passer et je suis sûr qu’ils feront en sorte de le garder au calendrier".

Deux autres champions du monde ont également pris la parole à notre micro pour défendre le circuit. Double vainqueur en 2006 et 2007, Fernando Alonso (Alpine) met en avant le challenge suscité par la difficulté de l'épreuve. "On vient ici depuis tant d'années. Certes, d'un côté les courses peuvent être ennuyeuses mais c'est aussi un gros défi pour les pilotes de rouler 78 tours sans faire d'erreurs. Quand on était jeunes, on regardait ce Grand Prix. Monaco et la F1 sont liés".

Pour Sebastian Vettel (Aston Martin), le rendez-vous monégasque est irremplaçable. "Il y a tellement d'histoire ici. Il y a des circuits comme Monaco, Monza ou Spa qu'il ne faut pas toucher. Je sais que les raisons financières dominent mais ce serait triste de perdre ce Grand Prix".