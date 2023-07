F1, le débriefing de Gaëtan Vigneron : Piastri future grande star, pénalité sévère pour Hamilton, un piège pour Verstappen

"Tout semble indiquer qu'il ne peut pas être battu, pire encore. Si la météo ne s'en mêle pas et que c'est plus sec que les autres jours, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir le stopper. Il sera sixième sur la grille, il avait gagné en partant 14e l'an passé. La Red Bull est meilleure cette année, il est plus en confiance. Il est en totale harmonie avec son bolide, tout lui sourit. Il y a peut-être un truc qui peut stopper sa marche triomphale, c'est le départ. Il est 6e, on ne sait jamais. Une voiture qui fait une erreur devant lui, quelqu'un qui rate son freinage. Il y a un risque, plus que quand on s'élance devant. Il le sait, il a de l'expérience. Je crois qu'il va gérer ça très bien. Je ne vois pas qui peut le battre. Quand on voit la supériorité de sa Red Bull, la sienne car Perez en a aussi une mais ce n'est pas la même chose... Verstappen dans sa Red Bull, ils sont sur une autre planète."