F1, le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Il y a un dilemme : pas question de ne pas rouler comme en 2021 et pas question de revivre un drame"

"Ce qui est bien avec un format sprint, c'est qu'on remet les compteurs à zéro. Tout est donc possible. La course sprint, sur un circuit comme Spa, on fait 100 kilomètres à fond. Je pense que ça va être très spectaculaire. Il y a une énorme incertitude autour de la météo. Les officiels sont pris dans un dilemme : pas question de revivre 2021 où on n'a pas roulé, mais pas question non plus de revivre un drame comme on en a malheureusement connu un il y a quelques semaines. C'est très difficile car on annonce pas mal de pluie. Ce sera un gros challenge pour samedi. L’organisation doit certainement croiser les doigts. Il y aura une énorme pression sur le directeur de course Niels Wittich. Il va devoir prendre des décisions. Le problème de la pluie et du spray, c'est qu'on n'a toujours pas de solution. Une bonne piste, c'est l'asphalte. Je ne suis pas convaincu par le changement de philosophie du circuit. Ca va encore dans une séance qualif, mais on n'a pas le choix pour la course. Lewis Hamilton nous disait que c'est comme un nuage en avion, on ne voit rien. C'est sidérant. Avec les voitures actuelles, ça ne fait que se compliquer."