F1 : le coup de bluff de Red Bull, un duel avorté, Mercedes revit

2023, c’est l’histoire d’une saison où Red Bull a décidé de ne pas partager. Une année ou l’équipe a d’abord installé un semblant de doute quant à la hiérarchie. Un mince soupçon d’espoir pour la concurrence après les essais hivernaux.

Un coup de bluff qui n’a pas duré bien longtemps. L’arme développée par les champions du monde est redoutable Les questions laissent place à une outrageuse domination. Après quelques GP la donne est claire : Red Bull sera intouchable cette année. Personne ne peut rivaliser et les autres l’ont bien compris à l’image de George Russell. "Red bull a réalisé un boulot exceptionnel durant l’hiver. En course ils sont 1 seconde au tour plus rapide et en plus le team leur demande de ne pas y aller à fond". Même son de cloche du côté de Carlos Sainz. "L’écart avec Red Bull est énorme. L’un des plus importants des dernières saisons. Ce sera très difficile de le combler."

L’époustouflant rythme de course des Red Bull met un gros coup au moral de la concurrence. Les plus impactés : Ferrari, qui pensait comme l’an dernier pouvoir batailler pour le titre. La Scuderia tombe de haut et ne signe que 2 petits podiums en 11 courses. "On a vite compris dès les essais hivernaux qu’on ne serait pas dans le match avec Red Bull".

En plus d’être larguée, Ferrari doit faire face à une nouvelle concurrence pour les places d’honneur : celle d’Aston Martin métamorphosée et qui est parvenue à recruter le phénomène Fernando Alonso. Transfert un peu fou ? Le double champion du monde prouve rapidement le contraire. Aston devient la surprise du début de saison. Deuxième force du plateau grâce aux 5 podiums en 6 courses de l’Espagnol. "C’était un pari de signer avec Aston Martin. Je croyais au projet et j’avais confiance en l’équipe. Mais c’est un peu trop beau pour être vrai."