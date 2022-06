F1 : la pépite australienne Oscar Piastri vers un baquet en 2023... oui, mais lequel ?

Tandis que le peloton de la Formule 1 est au Canada, à Montréal plus précisément, pour la neuvième manche de la saison 2022, les discussions se poursuivent en coulisses... pour 2023. Les places et les volants sont chers en F1, on sait donc que les périodes de pause au niveau des négociations de contrats sont très rares.

Prenez l'exemple d'Oscar Piastri, pilote réserve chez Alpine depuis le début de cette saison. Le nom de l'Australien de 21 ans revient avec de plus en plus d'insistance dans le paddock au point qu'on l'imagine clairement comme pilote titulaire lors du prochain exercice. "Est-ce que je pense qu'Oscar sera dans un baquet la saison prochaine ? Oui. Plusieurs possibilités existent, nous prendrons la décision lorsque le bon moment sera venu", a indiqué Otmar Szafnauer, patron du team Alpine, en conférence de presse.

Deux hypothèses émergent : sans doute la plus probable d'abord, un remplacement du Canadien Nicholas Latifi au sein de l'écurie Williams, qui semble être devenue plus saine financièrement, ne devant plus compter sur des pilotes avec des grosses valises afin de boucler leur budget annuel. Latifi est régulièrement la cible de critiques et doit presque systématiquement s'incliner face à ses équipiers (George Russell en 2020 et 2021, Alex Albon en 2022). Une rumeur envoyait Piastri dans le baquet juste après le GP du Canada, il n'en serait rien à ce stade.

La deuxième hypothèse, c'est plus simplement le baquet de Fernando Alonso. A 40 ans, l'Espagnol semble vouloir poursuivre l'aventure en F1, mais il ne possède pas encore de contrat pour la suite, au contraire d'Esteban Ocon, 25 ans, qui a prolongé jusqu'en 2024.