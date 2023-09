F1 : la livrée "Gulf" des Williams qui va faire sensation à Singapour

L’écurie Williams et son partenaire, la compagnie pétrolière Gulf, profiteront du GP de Singapour ce week-end pour étrenner une livrée historique. Les monoplaces d’Alex Albon et Logan Sargeant arboreront une robe reprenant les mythiques couleurs bleu et orange qui ont marqué les 24h du Mans notamment avec la Ford GT40 et la Porsche 917.



Le team a souhaité impliquer ses fans dans cette initiative en leur proposant il y a quelques semaines de voter pour leur livrée préférée parmi quatre propositions. Et c’est finalement la version "Bolder than bold" qui a récolté le plus de suffrages. Elle sera utilisée par Williams ce week-end à Singapour, mais aussi lors des deux grands prix suivants, au Japon et au Qatar.